Cassette Beasts - Un nouveau Pokémon-Like attendu ce printemps sur Nintendo Switch

Développé par Bytten Studio et édité par Raw Furry, Cassette Beasts se présente comme un nouveau jeu de collection de monstre mêlant Open World et RPG. Attendu sur PC et Game Pass le 26 avril 2023, le titre aura également le droit à une sortie sur consoles, Nintendo Switch incluse, dans le courant du printemps . Afin d'en apprendre un peu plus sur ce nouveau titre, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Cassette Beasts apporte une touche unique aux aventures RPG de collectionneurs de monstres. Sur l'île isolée de New Wirral, les gens peuvent utiliser des cassettes pour se transformer en créatures étranges et se battre. Vous devrez explorer l'île et enregistrer une ménagerie de monstres puissants sur vos fidèles cassettes afin d'acquérir leurs capacités et de trouver un moyen de rentrer chez vous ! Découvrez plus de 100 monstres impressionnants à collectionner et à transformer au cours de batailles au tour par tour. Vous pouvez même combiner deux créatures pour créer de nouvelles formes puissantes avec des types élémentaires, des statistiques et des mouvements communs grâce au système de fusion de Cassette Beasts ! Certains de vos adversaires ont également cette capacité, vous devrez donc faire preuve de créativité pour gagner. Caractéristiques de Cassette Beasts : Transformez-vous en monstres... avec des cassettes ! Face à la menace constante d'une attaque de monstres, les habitants de Harbourtown peuvent combattre le feu par le feu. Enregistrez une variété de créatures spéciales, puis réécoutez-les au cours de la bataille pour prendre leur forme !

Fusionnez les monstres : Fusionnez avec les monstres de vos compagnons pour obtenir des fusions uniques et entièrement animées combinant les forces des deux formes ! Il existe des milliers de combinaisons de fusion de créatures à expérimenter et à découvrir.

Explorez un monde ouvert et riche : Certaines capacités des monstres peuvent être utilisées sous forme humaine, ce qui vous permettra de vous déplacer, de résoudre des énigmes et bien plus encore. Glissez, volez, nagez, grimpez, foncez ou faites du magnétisme dans un monde coloré animé par des monstres magnifiquement conçus, une ambiance années 80 et une bande-son synthétisée !

Maîtrisez un système de combat profond : Utilisez la chimie élémentaire pour appliquer des buffs ou des debuffs à vos attaques, ou même pour modifier le type élémentaire de votre adversaire.

Voyagez avec des compagnons variés : Ne vous battez jamais seul ! Forgez des liens avec vos partenaires et aidez-les à atteindre leurs objectifs personnels pour former une meilleure équipe. La force de votre relation détermine votre capacité à fusionner !

Jouez en coopération avec vos amis : Faites équipe en multijoueur local jusqu'à deux joueurs. Explorez le monde ouvert, transformez-vous et combattez en duo !