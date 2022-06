Cassette Beasts - 14000 fusions de monstres vous attendent sur Nintendo Switch

A l'occasion de la Guerrilla Collective 2022, l'éditeur Raw Fury en a profité pour dévoiler différents titres dont un à destination de la Nintendo Switch : Cassette Beasts. Si nous n'avons pas encore de date de sortie officielle sur le jeu, nous vous laissons son teaser ci-dessous.

Fusionnez des monstres pour générer des milliers de combinaisons uniques.

Le développeur Bytten Studio a révélé plus de détails sur le système de fusion de Cassette Beasts. Le système Fusion permet aux joueurs de combiner deux formes de monstres parmi les 120 disponibles pour générer plus de quatorze mille combinaisons uniques. La fusion fonctionne comme une évolution temporaire pendant le combat, transformant votre personnage et le compagnon (humain) choisi en une seule forme de monstre. À partir de ce moment-là, et jusqu'à ce que vous annuliez la fusion, les deux personnages ne font plus qu'un, avec des types d'éléments, des statistiques et un accès aux deux séries de mouvements combinés. Certains de vos adversaires ont également accès à cette capacité, vous devrez donc faire preuve de créativité pour vous en sortir !