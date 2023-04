Cassette Beasts - Le prochain jeu de capture de monstres sera disponible fin mai sur Nintendo Switch

Développé par Bytten Studio et édité par Raw Furry, Cassette Beasts se présente comme un nouveau jeu de collection de monstre mêlant Open World et RPG. Disponible depuis le 26 avril sur Steam et Microsoft Store, nous venons de découvrir la date de sortie des versions console, Nintendo Switch incluse. Préparez vos agendas, le titre sera officiellement disponible sur l'eShop à partir du 25 mai 2023. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Cassette Beasts apporte une touche unique aux aventures RPG de collectionneurs de monstres. Sur l'île isolée de New Wirral, les gens peuvent utiliser des cassettes pour se transformer en créatures étranges et se battre. Vous devrez explorer l'île et enregistrer une ménagerie de monstres puissants sur vos fidèles cassettes afin d'acquérir leurs capacités et de trouver un moyen de rentrer chez vous !

Découvrez plus de 100 monstres impressionnants à collectionner et à transformer au cours de batailles au tour par tour. Vous pouvez même combiner deux créatures pour créer de nouvelles formes puissantes avec des types élémentaires, des statistiques et des mouvements communs grâce au système de fusion de Cassette Beasts ! Certains de vos adversaires ont également cette capacité, vous devrez donc faire preuve de créativité pour gagner.

Caractéristiques de Cassette Beasts :