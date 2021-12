Cartoon Master n°7 - Games Award, Pokémon et Astérix

Décembre, c'est les The Game Awards 2021, qui ont récemment dévoilés leurs meilleurs jeux de l'année, les fêtes de fin d'année qui se préparent et les vaccinations pour la 3 ème doses contre le Covid19. Mais Décembre, c'est aussi un dimanche matin au chaud devant Cartoon Master, votre rendez vous de dessins sur l'univers Nintendo. Si vous désirez, vous aussi, participer à cette rubrique et montrer votre talent à la communauté Nintendo-Master, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

Il est temps de visionner ... Cartoon Master Saison 3 - Episode 7 !

Nonomangaka a dessiné sur The Game Awards 2021 où Nintendo avait une catégorie dans laquelle il était surreprésenté. A-t-il gagné un prix ?

Judark s'illustre sur Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! dont le test vient de sortir sur NM. Nos 2 Gaulois rencontrent un personnage antipathique semblant débarquer des Schtroumpfs.

30ans2enfants a créé une illustration sur le jeu Pokemon Diamant & Perle. 2 Pokémons s'adapte aux fêtes de Noël. Un Blizzaroi fait le sapin accompagné d'un petit Cadoizo qui le décore.

Cartoon Master Saison 3 - Episode 7 est déjà terminé. Rendez vous le 26 décembre à 10 heures pour un Cartoon Master Spécial Noël ! Si vous désirez participer à l'aventure Cartoon Master ou connaissez une personne voulant le faire, contactez-moi par MP en cliquant sur ce lien.

En attendant, nous vous proposons de voir ou revoir tranquillement les précédentes éditions en passant par le hashtag #CartoonMaster.

Bon dimanche à tous !