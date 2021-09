Brawlhalla x The Walking Dead : Negan et Maggie entrent dans la bagarre

Brawlhalla le free-to-play d'Ubisoft, qui lorgne du côté de Super Smash Bros. Ultimate vient d'annoncer l'arrivée la semaine prochaine de deux nouveaux combattants. Après, HellBoy, Shovel Knight, Rayman, Adventure Time, Kung-Fu Panda, Steven Universe ou encore Les Tortues Ninja, c'est la série The Walking Dead qui s'invite dans le jeu. Si vous jouez à Brawlhalla, vous savez forcément que vous pouvez déjà jouer avec Rick, Daryl et Michonne. Ils vont donc être rejoints par deux autres héros de la série : Neggan et Maggie. Pour rappel, The Walking Dead est une série télé diffusée depuis 2010 adaptée d'une série de comics à succès créée par Robert Kirkman. Sa quinzième et ultime saison est actuellement diffusée dans le monde entier (notamment en France sur OCS) et elle met précisément en vedette Neggan et Maggie.

The Walking Dead Part II débarque dans Brawlhalla le 22 septembre prochain . Retrouvez ci-dessous le trailer d'annonce.

Brawlhalla est un jeu de combat cross-play gratuit qui rassemble plus de 40 millions de joueurs et peut accueillir jusqu’à 8 joueurs dans la même partie. Jouez juste pour le fun en Chacun pour soi, battez-vous en partie classée ou créez une Salle personnalisée avec vos amis. Des mises à jour fréquentes. Plus de 50 Légendes uniques. Venez vous battre pour la gloire dans la halle du Valhalla !



Caractéristiques:



- Classement en ligne 1v1 & 2v2 - Faites évoluer votre rang de Fer à Platine et au delà ! Combattez vos ennemis en solo ou faites équipe avec vos amis. Vos opposants seront des joueurs proches de votre niveau.

- Mélée générale en ligne à 4 joueurs - Matchs auxquels 4 joueurs participent mais dans lesquels un seul peut remporter la victoire.

- Salles Multi-plateforme personnalisées - Invitez jusqu’à 8 amis de toutes les plateformes à participer à une énorme variété de matchs personnalisés: 4v4, 1v3, 2v2, Mélée générale, et plus encore.

- De nombreux modes de jeu - Variez les plaisirs avec Brawlball, Bombsketball, Capturez le drapeau, Kung-Foot, et de nombreux autres modes de jeu festifs et amusants.

- La salle d’entraînement - Pratiquez les combos et les configurations dans la salle d’entraînement ! Observez les données précises des frames, hitboxes, hurtboxes et affutez vos compétences.



Plus: Mode spectateur meilleur de la classe, enregistrement de match et de replay. Des douzaines de cartes. Mode solo pour le tournoi. Mode brawl de la semaine en ligne. Mode expérimental. Des millions de joueurs pour un matchmaking rapide. Des serveurs régionaux pour un jeu en ligne à faible latence. Des mises à jour régulières. Des tonnes d’événements E-sport et de tournois. Un excellent support pour claviers et manettes de jeu. Un historique de carrière et des supers récompenses de progression. Des classements de saison. Des développeurs amicaux. Du free-to-play amusant et équitable. Et bien plus encore.





Comment nous envisageons le Free-to-Play



Brawlhalla sera toujours 100% free-to-play, sans avantages pay-to-win et sans achats en jeu vous détournant de l’action. Aucun des contenus premium n’affectera le gameplay.



La rotation de 8 personnages légendaires gratuits change toutes les semaines et vous pouvez gagner de l’or, vous permettant de débloquer d’autres personnages légendaires, en jouant à n’importe quel mode de jeu en ligne.



Vous pouvez également opter pour notre pack “Toutes les légendes” qui débloque immédiatement tous les personnages que nous avons jamais créés et que nous créerons jamais. Pour toujours. Tout ce qui se trouve dans l’onglet “Légendes” de la boutique en ligne sera votre. Notez cependant que cela n’inclut pas les Crossovers.