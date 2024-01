Born of Bread - Le Paper Mario Like s'offre une promo pour bien démarrer l'année

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir Born Of Bread, le "Paper Mario Like" développé par WildArts Studio Inc., ce début d'année est peut-être l'occasion de le faire. Le titre est actuellement en promotion à -20% sur l'eShop de la Nintendo Switch, le faisant ainsi passer à 23,99€. Vous retrouverez également notre test dédié juste-ici.

Des créatures d'une autre époque sèment le chaos et constituent une menace pour les habitants de ces terres. Le plus improbable des héros, un petit être né du pain, et ses nouveaux amis se retrouvent impliqués dans un conflit millénaire. Ensemble, ils visiteront des lieux incroyables et rencontreront des personnages fascinants. Même s'il ne paie pas de mie, Tipain sera peut-être le héros qui sauvera ces terres de la menace qui pèse sur elles. La quête d'un petit pain doté de conscience. Incarnez un petit être fait de farine qui mêle l'émerveillement perpétuel d'un enfant à des capacités surprenantes dans ce jeu d'aventure 2,5D !

Explorez les différentes régions d'un monde merveilleux grouillant de mystères et faites équipe avec des personnages hauts en couleur. Avec l'aide de vos amis, affrontez des méchants menaçants dans des combats au tour par tour amusants et décalés.

Un système de combats fait maison

Born of Bread remanie les caractéristiques typiques du combat au tour par tour avec un nouveau système d'interaction qui met vos compétences à l'épreuve.

Ce système interactif comporte également un système de points faibles et de résistances auquel vous devrez vous adapter.

Faites équipe avec vos amis. Tipain ne pourra pas y arriver tout seul. Découvrez de nouveaux personnages aux différentes capacités et personnalités au cours de votre aventure. Utilisez leurs aptitudes uniques pour surmonter des obstacles et des menaces, au cours des combats mais aussi de vos explorations.

Source : Nintendo