Born of Bread sortira du four début décembre sur Nintendo Switch

Si vous adorez le concept de Paper Mario et que vous en avez marre d'attendre un nouvel épisode, bonne nouvelle : le développeur indépendant WildArts, en partenariat avec Dear Villagers, est enfin prêt à nous dévoiler la date de sortie de son RPG coloré Born of Bread. Notez dans vos agendas, le titre sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents le 5 Décembre 2023 . Et pour ceux souhaitant déjà s'essayer au titre, une démo est d'ores et déjà accessible sur l'eShop.