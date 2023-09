Born of Bread - La miche sortira du four cet automne sur Nintendo Switch

Nouvelle création du studio WildArts et édité par Dear Villagers, Born of Bread se présente comme un Paper Mario Like attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents. Si nous avons eu le droit à une démo disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis quelques jours, nous étions encore en attente d'une date de sortie officielle. Alors que l'on pensait le jeu repoussé à 2024, le studio vient de nous dévoiler un tout nouveau trailer, avec une date de sortie finalement calée à l'automne 2023 . Il ne reste donc plus qu'à patienter, et à faire la démo si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir.