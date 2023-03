Born of Bread - Le petit bonhomme en farine sortira cet été sur Nintendo Switch

Inspiré d'un RPG que les fans de Nintendo reconnaitront rapidement, Born of Bread est une nouvelle licence développée par WildArts et édité par Dear Villagers. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'été 2023 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Born of Bread est un retour en arrière aux RPG cartoony classiques, avec des personnages amusants et des histoires charmantes pour les enfants comme pour les adultes. Cette dernière bande-annonce montre notre héros, le golem de farine Loaf, alors qu'il tente d'aider ses amis et de sauver la terre. Admirez le casting coloré de copains uniques qui utilisent leurs capacités spéciales pour aider Loaf dans son périple. Découvrez la vaste gamme d'attaques et de mini-jeux du système de combat sur mesure de Born of Bread. Et jetez un coup d'œil aux environnements colorés et variés que Loaf et ses amis rencontreront au cours de leur aventure épique !