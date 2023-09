Bomb Rush Cyberfunk - Son entraînante OST arrive au format vinyle

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le dernier jeu de Team Reptile : Bomb Rush Cyberfunk. Après l'annonce d'une version physique pour le mois de décembre 2023 sur Nintendo Switch, iam8bit, Team Reptile et Just for Games viennent de signer un partenariat pour proposer à la vente un triple vinyle reprenant la bande-son originale de Bomb Rush Cyberfunk dans son intégralité sera disponible en France au printemps 2024.

À propos de Bomb Rush Cyberfunk (Original Soundtrack) 3LP : YO ! C'est un fait : l'homo sapiens ne peut s'empêcher de groover sur les airs cyber-sexy de Bomb Rush Cyberfunk. Comme son prédécesseur spirituel, Bomb Rush a réinventé la notion de "cool" dans un jeu vidéo. Les rythmes de Cyberfunk sont un peu EDM, un peu hip hop, un peu breakbeat et beaucoup de danse. Avec des morceaux du PDG de Funky Fresh Beats lui-même, Hideki Naganuma, ainsi que des artistes comme Knxwledge, Reso, Klaus Veen, et bien d'autres, la musique bouge avec une verve si vibrante qu'elle semble presque impossible à capturer avec des mots, et encore moins avec d'autres médias. Mais chez iam8bit, nous avons relevé le défi. Voici le Bomb Rush Cyberfunk 3xLP, une manifestation physique de l'énergie impressionnante du jeu sur de la cire noire galvanique. Il s'agit de l'intégralité de la bande originale de Bomb Rush Cyberfunk, telle qu'elle mérite d'être entendue, prête à être écoutée encore et encore. Nous avons même inclus un code de téléchargement numérique pour que vous puissiez profiter de la musique en déplacement. De plus, le développeur Team Reptile nous a époustouflés avec une toute nouvelle illustration originale All City pour l'album, qui capture le style visuel chromatique unique du jeu comme jamais auparavant. Alors allez-y, essayez de ne pas vous lever et de bouger au rythme de ces incroyables chansons. Nous parions que vous ferez bouger votre tête avant même de vous en rendre compte