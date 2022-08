Bomb Rush Cyberfunk décale sa sortie à l'année prochaine

Prévu pour 2022 , le fils spirituel de Jet Set Radio décale sa sortie à l'année prochaine . Dans un message adressé aux fans, les développeurs de Bomb Rush Cyberfunk ont annoncé leur décision de repousser la sortie de leur jeu. Laissant tout de même une lueur d'espoir pour les joueurs impatients de devenir "All City King", la Team Reptile affirme viser une sortie à l'été prochain pour leur jeu. Une belle occasion pour nous de revoir la très funky bande-annonce du jeu qui fut dévoilée lors de l'Indie World d'août 2021 .

About the release: We are convinced that releasing the game this year will not take it to a level where we would be personally satisfied with. To create a fulfilling and unique game we are extending the development time of Bomb Rush Cyberfunk to summer 2023.