Bomb Rush Cyberfunk - Le successeur spirituel de Jet Set Radio est disponible sur Nintendo Switch

Si on doutait encore il y a deux semaine qu'il sortirait ce mois-ci, Bomb Rush Cyberfunk, le successeur spirituel de Jet Set Radio imaginé par la Team Reptile est bel et bien disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis ce 18 août . En attendant le test dédié de notre amie ArwennaVampyr, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

Commencez votre propre cypher et dansez, peignez des graffitis, collectionnez des beats, enchaînez vos astuces et affrontez la police pour revendiquer votre territoire dans la métropole tentaculaire de New-Amsterdam.

Red est un graffiti writer qui a perdu sa tête et a maintenant une tête de cyber. À la recherche de ses racines, il rejoint le Bomb Rush Crew, Tryce et Bel, qui visent à devenir All City. Ensemble, ils découvrent lentement qui lui a coupé la tête et comment le côté humain de Red est lié au monde du graffiti.