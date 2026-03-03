Blue Prince est disponible sur Nintendo Switch 2

Le titre acclamé de Raw Furry dénommé Blue Prince a profité du Indie World pour confirmer sa sortie en shadowdrop sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 ce mardi 3 mars 2026. Une occasion idéale de découvrir ce titre atypique signé Dogubomb sur nos consoles hybrides. Nous vous laissons visionner son trailer de lancement ci-dessous. Malheureusement le titre n'est pas proposé en français.

Bienvenue au Mont Holly, l'étrange manoir où les pièces changent de place. Dans Blue Prince, vivez une expérience inédite riche en mystères, en stratégie et en énigmes qui s'entremêlent pour vous proposer une aventure imprévisible. Votre périple vous mènera-t-il jusqu'à l'objet de toutes les rumeurs : la chambre 46 ?

FAÇONNEZ VOTRE AVENTURE

Au Mont Holly, lorsque vous arrivez devant une porte close, c'est à vous de décider quelle pièce apparaîtra de l'autre côté. Chacune de vos décisions influe sur le cours de votre aventure dans le manoir. Chaque porte peut s'ouvrir sur une nouvelle chambre intrigante contenant ses propres secrets et difficultés. Réfléchissez bien à vos choix, car chaque jour, l'agencement du manoir se réinitialise. Les pièces que vous avez visitées aujourd'hui seront donc peut-être différentes le lendemain.

CHAQUE ÉTAPE A SON IMPORTANCE

Votre progression quotidienne est façonnée par les pièces que vous décidez d'ajouter et par les outils que vous y trouvez. Utilisez les objets du jeu de nombreuses façons différentes et originales, et adoptez des stratégies uniques pour surmonter les épreuves que vous réserve chaque journée, afin de poursuivre votre exploration du manoir. Toutefois, avancez prudemment, car la maison se réinitialise chaque jour, et seules les améliorations permanentes du plan de votre demeure sont conservées. Enfin, encore faut-il arriver à en trouver...

UN LIEU CHARGÉ D'HISTOIRE

Après avoir hérité du Mont Holly, vous décidez d'explorer ses couloirs en mouvement à la recherche de la chambre 46. Au fil de votre aventure dans les entrailles de cette demeure, vous découvrirez peu à peu qu'elle renferme bien des secrets. Plongez-vous dans le passé, où se mêlent des affaires de chantage, des intrigues politiques et la disparition mystérieuse d'un auteur de livres pour enfants. En fin de compte, le passé n'est peut-être pas si lointain que cela.