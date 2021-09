BloodRayne Betrayal: Fresh Bites dévoile son trailer de lancement

Dernière création du studio WayForward et de Ziggurat Interactive, BloodRayne Betrayal: Fresh Bites est enfin disponible sur Nintendo Switch. Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites est proposé sur l'eShop au prix de 19,99€.

La Brimstone Society a convoqué Rayne pour une dernière mission visant à guider un groupe de soldats dans un immense château souterrain afin d’affronter son propre père, Kagan. Alors que son escorte s'avère inefficace contre les forces occultes de Kagan, c'est à Rayne qu’il revient de courir, sauter, couper et se frayer un chemin à travers ennemis dérangeants, pièges mortels, sections de plateforme délicates et boss terrifiants. C'est l’ultime tâche de Rayne : fera-t-elle table rase ou tombera-t-elle six pieds sous terre?

Le développeur original WayForward offre une nouvelle jeunesse à son hack’n slash 2D classique de 2011 grâce à des visuels en haute définition, des fonctionnalités modernes ainsi que des doublages inédits par les membres du casting original de BloodRayne : Laura Bailey (Rayne) et Troy Baker (Kagan). BloodRayne Betrayal: Fresh Bites condense le meilleur de la franchise BloodRayne dans une aventure hack’n slash 2D sanglante, nerveuse et survoltée à travers quinze niveaux impitoyables.

