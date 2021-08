BloodRayne Betrayal: Fresh Bites - Le bain de sang commencera à la rentrée sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2011 sur supports concurrents, BloodRayne Betrayal s'apprête à revenir sur Nintendo Switch dans une version augmentée baptisée BloodRayne Betrayal: Fresh Bites. Alors que nous n'avions qu'une fenêtre de sortie à nous mettre sur la dent, WayForward et l'éditeur Ziggurat viennent de communiquer la date de parution définitive sur l'eShop de la Nintendo Switch. BloodRayne Betrayal: Fresh Bites sera donc disponible à partir du 9 septembre 2021 .

Caractéristiques du jeu :

Un tout nouveau casting de doublage : Sorti à l'origine sans dialogues, le nouveau BloodRayne Betrayal propose un doublage de qualité AAA par Laura Bailey et Troy Baker, qui reprennent leurs rôles de Rayne et Kagan. Patrick Seitz et Todd Haberkorn sont également présents en tant qu'acteurs vocaux dans le jeu, donnant vie à davantage de personnages.



Edition améliorée : Des graphismes épurés, des bugs corrigés et la prise en charge des écrans HD (jusqu'à 4K) ne sont que quelques détails ajoutés au jeu pour aider Rayne à se pavaner sur les PC et les consoles modernes.



Prise en charge avancée des manettes : Prise en charge améliorée des fonctions haptiques des manettes de consoles modernes.



Version pour consoles modernes : Rayne revient sur console avec une toute première sortie sur Nintendo Switch.



Édition physique : Que les collectionneurs se réjouissent ! Fresh Bites fera l'objet d'une édition physique exclusive sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch par l'intermédiaire de Limited Run Games.