BloodRayne: ReVamped 1 et 2 - Le sang peut enfin couler sur l'eShop de la Nintendo Switch

Après BloodRayne Betrayal: Fresh Bites, la licence sanglante s'offre un retour aux sources avec la (re)sortie des deux premiers opus sur Nintendo Switch dans des versions remasterisées. BloodRayne: ReVamped et BloodRayne 2: ReVamped sont donc accessibles dès maintenant au prix de 19,99€ l'unité. Pour en découvrir davantage sur les jeux, nous vous laissons découvrir leur trailer ci-dessous.

BloodRayne: ReVamped

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, Rayne a été recrutée comme agent de la Brimstone Society - une fraternité top secrète qui traque et détruit les menaces surnaturelles pour l'humanité. Rayne se lance dans deux missions à cinq ans d'intervalle, s'avérant être liées par un même homme sinistre. Ce dernier parcourt le monde entier à la recherche de puissantes reliques occultes, qui permettront au Troisième Reich d'assouvir sa soif de domination

Ce jeu de tir frénétique et sanglant a révélé au monde une femme fatal emblématique : la dhampir Rayne. Celle-ci combat d'horribles créatures et des hordes de soldats avec un éventail de capacités vampiriques et d'armes puissantes. Taillez et tirez sur vos ennemis entre deux acrobaties dans les marais de Louisiane, les profondeurs caverneuses d'une mine en Argentine et un château allemand en ruines. Découvrez les origines de Rayne à travers ses premières missions pour la Brimstone Society dans cette version améliorée du classique de l'action et de l'horreur.

Caractéristiques :