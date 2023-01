Blazing Rangers - Découvrez notre Unboxing de la version physique NES de First Press Games

Nous avons eu l'occasion il y a quelques semaines de vous présenter le jeu Blazing Rangers, une création originale de Karu_Gamo à destination de la Nintendo NES. Vendu sous la forme d'une ROM, un partenariat avait été également passé avec First Press Games pour proposer le titre en version physique compatible avec la NES et la Famicom (la NES Japonaise). Aujourd'hui nous avons eu l'occasion grâce à First Press Games de mettre la main sur la version physique européenne de Blazing Rangers, et nous vous laissons découvrir nos photos ci-dessous.

Comme vous pourrez le constater, on est une nouvelle fois sur un produit fini de très bonne qualité, et bien sûr parfaitement fonctionnel avec votre NES si cette dernière est toujours en état de marche. Si faire l'acquisition de cette version physique vous tente, elle est encore disponible sur la boutique en ligne de First Press Games.