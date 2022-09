Blazing Rangers - Découvrez les premières minutes de ce titre NES sorti en... 2021 !

Véritable ovni vidéoludique, Blazing Rangers est une création signée Karu_Gamo ayant la particularité d'être sorti en 2021 sur... NES et Famicom. Se présentant comme un jeu Arcade / Action au style 8-bits, le titre vous propose d'incarner deux chevaliers du jeu (un garçon et une fille) à travers une trentaine de tableaux pour sauver des flammes de pauvres civils, tout en faisant attention aux flammes et aux monstres qui sévissent. Armé de notre lance à incendie, nous avons lancé la ROM officielle du jeu pour vous proposer une courte vidéo de gameplay des 4 premiers stages.

Pour ceux qui sont intéressés par le titre, une démo est accessible sur le lien juste-ici. Et si jamais il vous prend l'envie d'acquérir le jeu, First Press Games propose de faire l'acquisition du jeu en version JAP, NTSC ou PAL en version cartouche 100% fonctionnel sur leur site officiel.