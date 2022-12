Blazing Rangers - Un nouveau jeu Nes tout feu tout flamme disponible en version physique sur... NES !

Sorti en 2021 sur Famicom, le jeu Blazing Rangers s'apprête à faire une petite virée en Occident. First Press Games vient en effet de confirmer que le titre aura également droit à des versions cartouches NES parfaitement fonctionnelles sur nos bonnes vieilles consoles, qu'elles soient PAL ou NTSC. Pour ceux ne connaissant pas encore ce jeu, nous vous laissons découvrir ci-dessous un descriptif complet ainsi que les visuels de ces magnifiques versions physiques néo-rétro.

Blazing Rangers est un jeu d'action original sur un écran, réalisé dans le style des jeux d'arcade des années 80. Le cadre et l'objectif sont faciles à expliquer : Vous êtes un pompier dont la mission est de sauver tous les enfants d'un dangereux site d'incendie. Équipé d'un tuyau d'arrosage, vous pouvez choisir entre deux personnages et devrez combattre un mur de feu toujours plus grand et une pléthore d'ennemis dangereux pour ouvrir la voie et sauver les enfants. Il est également important de ne pas traîner : ils risquent de se brûler si vous ne prenez pas de risques et ne vous précipitez pas à leur secours ! Le jeu a été développé avec les restrictions mapper0, qui étaient les premières cartouches pour NES & FC ! Caractéristiques de jeu : un jeu de lutte contre les incendies unique et passionnant pour la NES et les appareils compatibles.

plus de 32 niveaux stimulants avec de nombreux secrets cachés

un large éventail de power-ups et d'ennemis

Deux modes de jeu différents avec des changements importants dans le gameplay.

jeu coopératif à 2 joueurs, un partenaire peut rejoindre la partie à tout moment

des dangers générés de façon aléatoire, chaque partie vous mettra au défi d'une manière nouvelle.