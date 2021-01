Blazing Rangers - Un tout nouveau jeu rétro à destination de... la NES

Si vous une NES trône encore fièrement dans votre salon ou dans vos cartons, 2021 sera l'occasion de lui offrir un peu de nouveauté ! Développé par Karu_Gamo et édité par First Press Games, Blazing Rangers se présente comme un jeu Arcade / Action au style 8-bits et vous demandera d'incarner deux personnages devant se faufiler dans une trentaine de tableaux armés de leur lance à incendie pour sauver les civils des flammes tout en les protégeant de nombreux ennemis. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques du jeu :

Un jeu de lutte contre les incendies passionnant et unique sur NES et Famicom

Plus de 32 niveaux à franchir avec de nombreux secrets cachés

Un large éventail de power-ups et d'ennemis

Deux modes de jeu différents avec de forts changements dans le game-play

Jeu coopératif à deux joueurs, un partenaire peut rejoindre le jeu à tout moment

Des dangers générés de manière aléatoire, chaque partie vous mettra au défi d'une nouvelle manière