Nintendo Switch

Blasphemous II: The Third Sin - Une nouvelle extension gratuite disponible dès à présent

Par ggvanrom - Il y a 3 heures

Sorti en août 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Blasphemous II vient de s'offrir une nouvelle extension dénommée The Third Sin. Proposée gratuitement, cette extension met les joueurs au défi d’explorer et de surmonter les épreuves d’une région de Cvstodia qui servait autrefois de refuge à la noblesse, jusqu’à ce que le Miracle sème la dévastation à l’intérieur des murs du château. Cet immense et sinistre château représente à lui seul près d’un quart de la taille cumulée des cartes du monde de Blasphemous II et de Mea Culpa. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette extension ci-dessous.

Source : Nintendo
Blasphemous II
Team 17
The Game Kitchen

  • 24 août 2023
  • août 2023
  • Inconnue

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