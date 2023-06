Blasphemous 2 - La pénitence recommencera fin août sur Nintendo Switch

Confirmé en avril dernier, Blasphemous 2 revient en ce mois de juin avec de nouvelles informations concernant sa date de sortie. Le Pénitent sera officiellement de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 24 août 2023. En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

Le Miracle est de retour, la naissance d'un nouvel enfant miracle prophétique a été annoncée, et il incombe une fois de plus au Pénitent d'explorer un monde étrange, de vaincre des monstruosités grotesques et de tout donner pour empêcher la prophétie de s'accomplir. Avec trois armes uniques à acquérir et à maîtriser, ainsi qu'un ensemble de compétences amélioré, les joueurs devront utiliser ces nouveaux outils pour survivre assez longtemps pour prononcer le jugement de tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Tout en progressant vers l'inévitable affrontement final, ils ramasseront des morceaux de l'histoire éparpillée et découvriront des secrets oubliés depuis longtemps dans un monde nouveau et punitif, tout en trompant la mort encore et encore.

Caractéristiques principales de Blasphemous 2