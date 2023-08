Blasphemous 2 - Le saigneur est de retour sur Nintendo Switch

Après un premier épisode qui a su attirer les foules avec son univers mélangeant Metroidvania et ambiance Souls, Blasphemous de The Game Kitchen est de retour sur Nintendo Switch et supports concurrents avec sa suite sobrement intitulée Blasphemous II. Disponible dès à présent sur l'eShop, ainsi qu'en version physique grâce à un partenariat entre Astragon Entertainment, Team17 Digital, le développeur The Game Kitchen et Just For Games, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Suivant le Pénitent nouvellement réveillé, Blasphemous 2 replonge les joueurs dans un cycle sans fin de vie, de mort et de résurrection en affrontant des ennemis monstrueux et des défis inimaginables pour empêcher la naissance prophétique d'un nouvel Enfant du Miracle. Avec trois armes uniques à acquérir et à maîtriser, ainsi qu'un ensemble de compétences amélioré, les joueurs devront utiliser ces nouveaux outils pour survivre et explorer une terre bien décidée à les renvoyer dans la tombe, tout en collectant des éléments de l'histoire, en découvrant des secrets oubliés depuis longtemps et en évitant l'étreinte finale de la mort.