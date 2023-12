Blasphemous II aura le droit à son édition collector limitée sur Nintendo Switch

Sorti depuis fin août 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, il ne manquait plus qu'une édition collector à Blasphemous II pour vraiment briller dans les ténèbres. Sélecta Play et Team 17 Digital ont justement signé un partenariat avec le Développeur The Game Kitchen et le distributeur Just For Games pour proposer à Blasphemous II une édition collector limitée sur Nintendo Switch et PS5. Disponible dans le courant du printemps 2024, nous vous laissons découvrir ci-dessous un premier visuel de son contenu. Conçue par l'éditeur espagnol Selecta Play, cette édition collector limitée contient :

La boîte de l'édition collector, avec finition premium

Un boitier Steelbook

Le jeu en édition physique Standard

Un manuel d'instructions créé par les développeurs

Une OST collector sur 2 CD

Un guide du jeu de plus de 60 pages

Une pièce en métal "Marca del Martirio"

Un set de trois cartes d'art aux illustrations inédites

Un certificat d'authenticité

Un artbook de plus de 60 pages

Une lettre de remerciement aux fans de la part des développeurs

Un code de téléchargement pour la bande-son numérique