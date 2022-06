Blade Runner: Enhanced Edition débarque finalement la semaine prochaine sur Nintendo Switch - Toutes les infos

Adapté du roman de Philip K. Dick, "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Blade Runner de Ridley Scott est un classique du cinéma considéré comme une œuvre culte au même titre que le livre original (malgré leurs différences...) Les deux œuvres ont depuis inspiré bon nombre de fictions, de comics et même de jeux vidéo dont l'excellent point and click Blade Runner développé par Westwood Studios et sorti sur PC en 1997. Si vous ne connaissez pas ce titre de l'ère des CD-ROM, réjouissez-vous car il revient sur l'eShop dès la semaine prochaine dans une "Enhanced Edition" qu'on nous promettait définitive. Une très bonne nouvelle surtout que le projet n'avait plus donné signe de vie depuis 2020 et qu'il semblait mal parti, les ressources d'origine du jeu ayant été perdues (voir ici.) Manifestement, les problèmes ont été réglées... En attendant d'en savoir plus, retrouvez une présentation du jeu, des images et la fiche eShop du titre.

Blade Runner: Enhanced Edition sera disponible le 23 juin 2022 sur l'eShop au prix de 9,29 €. Le poids du jeu est de 3,7 Go.