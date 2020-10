Blade Runner: Enhanced Edition rencontre des difficultés et voit sa sortie repoussée indéfiniment

Blade Runner est un classique du cinéma qui a mis du temps avant d'être considéré comme tel. Inspiré du roman (très différent ) de Philip K.Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? le film de Ridley Scott a en effet été accueilli assez froidement à sa sortie en 1982 , certains critiques lui reprochant un esthétique trop "clip vidéo". Mais avec les années, le film a été réhabilité ( et a même eu droit à une version Director's Cut qui fait référence aujourd'hui) atteignant le statut d'œuvre culte et engendrant tout un tas de produit dérivés, de livres, de comics et même un jeu vidéo sorti en 1997 .

Ce jeu vidéo, initialement publié par Westwood Studios est un point and click de la grande époque des CD-Rom qui aurait du ressortir cette année sur Xbox One et Nintendo Switch. Malheureusement, il semblerait que le portage ne soit pas si simple que prévu... Dans une entrevue accordée à Eurogamer, Stephen Kick le PDG de Nightdive a révélé que le développement du jeu rencontrait des "obstacles" à cause de l'ancienne technologie utilisée pour le jeu et que par conséquent la sortie de Blade Runner: Enhanced Edition était retardée pour une durée indéterminée. En réalité, il semblerait que le code source et les ressources d'origine du jeu aient été perdus lors de l'acquisition de Westwood par EA en 1998 et que malgré des recherches intensives et des contacts EA, l'équipe se retrouve aujourd'hui sans rien, avec l'obligation d'opérer à une rétro-ingénierie complète du code.