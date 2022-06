Blade Runner: Enhanced Edition est enfin disponible sur l'eShop et obtient une version boîte en édition limitée

Il y a quarante ans sortait sur grand écran Blade Runner, un film de Ridley Scott par "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?" de Philip K. Dick. Aujourd'hui culte, le film a longtemps été méprisé par les critiques de cinéma, n'y voyant qu'un long clip vidéo à l'esthétique publicitaire. Réhabilité depuis et bénéficiant même d'une version Director's Cut plus proche de la vision première du réalisateur, Blade Runner reste aujourd'hui un film puissant qui au fil des années s'est même bonifié. Pour cet anniversaire, on ne peut que vous conseiller de le (re)voir pour vous en convaincre. Si vous êtes fan, du film comme du livre, vous pouvez aussi prolonger le plaisir grâce au jeu vidéo sorti sur PC en 1997. Pour mémoire, il s'agit d'un point and click somptueux développé par Westwood Studios et qui raconte une histoire parallèle fascinante dans laquelle on retrouve des personnages et des lieux du film de Scott. Le jeu est depuis cette semaine de retour sur l'eShop de la Nintendo Switch. Il a bénéficié d'une refonte totale et d'une amélioration des vidéos originales. L'expérience a en outre été adaptée aux consoles d'aujourd'hui . Blade Runner: Enhanced Edition est à n'en point douter une aventure prenante et hypnotique autant qu'un bel objet vidéoludique. Le jeu est actuellement disponible en téléchargement sur PS4 et Nintendo Switch mais si vous préférez les versions boîtes, sachez qu'une édition limitée est aussi en vente sur le site de Limited Run. Pour plus de détails, rendez-vous sur ce site.

Le jeu bénéficie en outre d'une édition Ultimate dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous et sur le site de Limited Run :

BLADE RUNNER : ENHANCED EDITION ULTIMATE EDITION COMPREND : Copie physique de Blade Runner: Enhanced Edition pour Nintendo Switch

Lithographie

Affiche de style de film Blade Runner Enhanced Edition

1: 1 Réplique Blaster dans une boîte d'ombre (NB : le Blaster n'est pas amovile)

Réplique d'insigne

SteelBook

Broche lenticulaire de Voight-Kampff

Cartes artistiques

Écusson Tyrell

