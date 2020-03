Blade Runner: Enhanced Edition annoncé sur Nintendo Switch

Adaptation du classique de Ridley Scott sorti sur grand écran en 1982 , Blade Runner le jeu a longtemps été considéré comme l'une des expériences vidéoludiques les plus immersives et incroyables jamais développées. Tombé un peu dans l'oubli, le jeu s'apprête à revenir sur Steam et de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch grâce à un partenariat conclu entre Nightdive Studio et Alcon Entertainment. Ce point and click somptueux et envoûtant reviendra avec des graphismes rehaussés et de nombreuses améliorations pour le bonheur de tous les amoureux du film mais aussi du roman de Philip K. Dick (Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?)

Nightdive Studios a conclu un partenariat avec Alcon Entertainment sur Blade Runner : Enhanced Edition , une restauration moderne du classique 1997 jeu vidéo Blade Runner pour Steam et les consoles PlayStation, Switch et Xbox.



Publié à l'origine en 1997 par Westwood Studios, Blade Runnerétait l'un des jeux d'aventure les plus innovants de son époque. Longtemps salué comme un classique dans la conception de jeux pour sa recréation minutieuse du chef-d'œuvre cinématographique de science-fiction, le jeu a offert une expérience de jeu inoubliable avec des graphismes révolutionnaires, une partition musicale originale et un récit de branchement canonique étroitement lié aux événements du film de Ridley Scott sorti en 1982.





Oublié pendant des années et sorti récemment de la retraite, ce jeu fondateur deviendra bientôt largement accessible à toute une nouvelle génération de joueurs du monde entier. Les fans du classique culte peuvent s'attendre à une restauration soignée et premium de Nightdive en utilisant leur moteur de jeu propriétaire KEX, qui a été utilisé pour restaurer des jeux vidéo classiques sur toutes les plateformes numériques, y compris System Shock: Enhanced Edition, Turok, Turok 2: Seeds of Evil, Blood, and Forsaken Remastered . Nightdive a également obtenu les traductions originales en langues étrangères, afin que les fans puissent profiter du jeu en allemand, français, italien et chinois comme Westwood le souhaitait.



Blade Runner : Enhanced Edition comprendra des modèles de personnages et des animations mis à jour, des cinématiques améliorées utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique, une prise en charge de la résolution grand écran, une personnalisation du clavier et du contrôleur, et bien plus encore. Cependant, les fans seront ravis d'apprendre que l'aspect et la convivialité d'origine du jeu sont préservés.



" Blade Runner est toujours un exploit à couper le souffle à tous les niveaux, alors que nous utilisons KEX pour améliorer les graphismes et élever respectueusement l'expérience de jeu d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant, nous préservons toujours la vision et le gameplay de Westwood. dans toute sa splendeur », a déclaré le PDG de Nightdive, Stephen Kick. "Bien que vous puissiez profiter des avantages de jouer au jeu sur du matériel moderne, le jeu ne devrait pas ressembler à ce qu'il était, mais aussi glorieux que vous vous en souvenez."



Le partenariat Alcon-Nightdive a été négocié par Joe LeFavi de Genuine Entertainment, qui coproduit le jeu aux côtés de Nightdive et Alcon Interactive Group. Pas familier avec la franchise, LeFavi a déjà produit The Art and Soul of Blade Runner 2049, le livre d'art le plus vendu d'Alcon pour leur suite de film primée aux Oscars en 2017.