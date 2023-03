Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Tombez sous le charme de la jeune sorcière avec notre vidéo découverte

Alors que Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon sortira officiellement dans une semaine, Nintendo et Platinum Games nous ont concocté une démo désormais accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Bien loin du genre principal de la licence mêlant déchaînement de violence saupoudré du glamour de la sorcière Bayonetta, ce spin-off au contraire met l'accent sur une jeune apprentie sorcière à l'époque où Bayonetta était encore connue sous le nom de Cereza dans une aventure féérique au sens propre comme au figuré. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire la démo, nous vous laissons découvrir notre gameplay maison ci-dessous. Cette vidéo couvre l'ensemble du contenu que nous propose la fameuse démo, à savoir une petite heure de jeu, avec en bonus la possibilité de reprendre notre aventure là où nous nous sommes arrêté si nous nous décidons à acheter la version complète. Pour rappel, Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon sortira officiellement le 17 mars 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

