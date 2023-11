Batman: Arkham Trilogy prépare sa sortie en vidéo et dévoile un tout nouveau costume pour Batou

Attendu pour le 1er décembre prochain , la trilogie de jeu de RockSteady autour du chevalier noir, Batman: Arkham Trilogy contiendra les trois épisodes des aventures de Bruce Wayne à savoir Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, sortis respectivement pour la première fois en 2009 , en 2011 et en 2015 . Batman Arkham City étant déjà sorti sur Nintendo Wii U, il s'agira de seconde sortie sur une console Nintendo, Batman Arkham Asylum et Batman Arkham Knight feront quant à eux leur premier tour sur une console made in Nintendo.

Une arrivée que l'on scrutera de près après la sortie désastreuse de ce dernier sur PC et le portage délicat qui s'annonce. D'ici la sortie de cette trilogie , une bande-annonce vient d'être dévoilée pour ces portages avec en prime l'annonce d'un tout nouveau costume pour Batou, celui de Robert Pattinson dans The Batman.