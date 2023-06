Batman Arkham Trilogy - Prévoyez de la place sur vos Bat'cartes mémoires

Si comme votre serviteur vous attendez la fin de l'année 2023 pour (re)découvrir les aventures du célèbre justicier masqué qui opère la nuit dans les rues de Gotham avec Batman Arkham Trilogy, il va falloir commencer à faire un peu de place sur vos cartes mémoires. Si Batman: Arkham Asylum sera bien présent au complet sur la cartouche, les deux autres opus Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight vous demanderont un téléchargement obligatoire dont le poids n'est pas encore confirmé à l'heure actuelle. Il ne reste plus qu'à attendre avant d'avoir de nouvelles informations de la part de Warner Bros. Games, et si possible avant la sortie du jeu en automne 2023 .

Batman: Arkham Trilogy

