Batman: Arkham Collection : la trilogie de Rocksteady repérée sur Nintendo Switch

Parmi les grands jeux d'action multiplateformes qui manquent encore au catalogue de la Nintendo Switch , il y a les Batman: Arkham du studio britannique Rocksteady, trois grands jeux d'action qui ont remporté de grands succès critiques et publiques et fait honneur au héros DC Comics. Les fans de Nintendo ont d'ailleurs déjà pu goûter aux joies de la licence grâce à Batman : Arkham City - Armoured Edition, une édition spéciale très réussie du second opus conçue pour la Wii U et son GamePad. Apart ça (et le spin-off Batman Arkham Origins : Blackgate sur Wii U et 3DS) la licence est restée loin de la Nintendo Switch... Cependant tout pourrait changer dès cette année. En effet, si on en croit WT&T un site français réservé aux professionnels, Batman: Arkham Collection serait prévu sur Nintendo Switch pour une sortie le 31 août 2022 . Pour rappel, Batman: Arkham Collection est une compilation, déjà disponible sur Steam et PS4 depuis 2018 , qui comprend les versions définitives de Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight agrémentées de leurs contenus supplémentaires. Si cela devait se confirmer, l'arrivée de ces trois jeux sur Nintendo Switch serait assurément une bonne nouvelle pour les possesseurs de la console.

Pour autant, pour le moment, dans l'attente d'une annonce officielle, il faut rester prudent et considérer cela comme une rumeur... Signalons tout de même que le même site de distribution, WT&T, avait dévoilé fin 2018, plusieurs mois avant son officialisation, l'arrivée de The Witcher 3 : Wild Hunt sur Nintendo Switch (souvenez-vous) Peut-être que le prochain Nintendo Direct nous en apprendra plus à ce sujet...

Batman: Arkham Asylum

Le jeu Batman: Arkham Asylum, récompensé par les critiques, revient dans une édition remastérisée "Game of the Year" qui comporte 4 nouvelles cartes pour le mode Défi. Dans ce lot de 4 cartes figurent l'Allée du Crime, Cauchemar, Complètement fou, et Chasseur Nocturne (les deux dernières proviennent du pack de cartes Nuit démentielle). Tirez parti du système de combat FreeFlow™ pour enchaîner les combos sans aucune transition et éliminer brutalement les larges groupes d'hommes de main du Joker

Vous êtes Batman, le plus grand des justiciers. Menez l'enquête en résolvant des énigmes retorses, en vous aidant d'outils ultra-sophistiqués de la police scientifique : scan aux rayons x, scan d'empreintes digitales, mais aussi le spray "Amido Black" et le pisteur de phéromone.

Affrontez les plus grands malfrats de Gotham City : le Joker, Harley Quinn, Victor Zsasz et Killer Croc.

Devenez un véritable Prédateur Invisible. Grâce à un système de points d'observation unique et aux attaques de panique qui glacent d'effroi l'adversaire, Batman peut se déplacer furtivement et traquer ses ennemis.

Plusieurs techniques d'attaque : fondez sur l'ennemi depuis les hauteurs ou brisez les murs.

Pour la première fois dans un jeu, explorez de fond en comble l'asile d'Arkham et déplacez-vous en toute liberté sur l'île maudite.

En vrai justicier, utilisez vos Batarangs, votre gel explosif, la Batgriffe, le sonar, ainsi que le grappin

Découvrez bien d'autres secrets en terminant des défis cachés dans l'univers du jeu et personnalisez votre équipement en gagnant des points d'expérience.

Profitez de vos pouvoirs de super-héros avec une liberté d'action totale : utilisez le grappin de Batman pour aller où bon vous semble, pour prendre de la hauteur ou pour glisser le long du câble, dans n'importe quelle direction.

Batman: Arkham City

Batman: Arkham City reprend toute l'intensité et l'atmosphère de Batman: Arkham Asylum en propulsant les joueurs à travers l'immense ville d'Arkham City (cinq fois plus grande que le monde de Batman: Arkham Asylum), le nouveau « foyer » à sécurité maximale de tous les bandits, gangsters et cerveaux criminels dérangés de Gotham City. En réunissant une incroyable collection des pires criminels de Gotham City, tels que Catwoman, le Joker, le Sphinx, Double-Face, Harley Quinn, le Pingouin, Mister Freeze et bien d'autres, le jeu permet aux joueurs de véritablement entrer dans la peau du Chevalier noir rendant la justice à travers les rues de Gotham City.



Batman: Arkham City - Édition Jeu de l'année inclut les contenus téléchargeables suivants : Pack Catwoman, Bundle Pack Nightwing, Bundle Pack Robin, la Revanche d'Harley Quinn, Pack de cartes Challenge, Pack de skins Arkham City.



Batman: Arkham City - Édition Jeu de l'année regroupe de nouveaux contenus de jeu, sept cartes, trois personnages jouables et 12 skins en plus de ceux sortis avec la version d'origine : Cartes : Manoir Wayne, Hall principal, Train de fret, Masque noir, Le Carnaval du Joker, Salon Iceberg et la Batcave

Manoir Wayne, Hall principal, Train de fret, Masque noir, Le Carnaval du Joker, Salon Iceberg et la Batcave Personnages jouables : Catwoman, Robin et Nightwing

Catwoman, Robin et Nightwing Skins : Bat-costume version années 70, Batman version Année 1, Le Retour du Chevalier noir, Batman version Earth One, Batman la relève, Batman version Sinestro Corps, Catwoman version Un Long Halloween, Catwoman version dessin animé, Robin version dessin animé, Red Robin, et Nightwing version dessin animé

Batman: Arkham Knight

Batman™: Arkham Knight marque le dénouement épique de la trilogie primée Arkham, créée par les studios Rocksteady. Développé exclusivement pour les consoles nouvelle génération, Batman: Arkham Knight introduit une version unique de la Batmobile, créée par Rocksteady. Ce véhicule légendaire, associé au gameplay plébiscité de la série Batman Arkham, offre aux joueurs l'expérience de jeu Batman la plus complète. Roulez à toute allure dans les rues de Gotham City et élancez-vous au-dessus des toits. Dans ce final explosif, Batman affronte la menace ultime dans la ville qu’il s’est juré de protéger. L'Épouvantail est de retour pour réunir les super-vilains de Gotham et détruire Batman une bonne fois pour toutes. CARACTÉRISTIQUES DU JEU : ""Incarnez Batman"" : Enfilez le masque alors que le Chevalier noir s'aventure dans l'ultime chapitre de la trilogie Arkham par Rocksteady. Les joueurs incarneront le plus grand détective du monde comme jamais auparavant grâce à l'arrivée de la Batmobile et aux améliorations apportées à des éléments clés des précédents opus : le combat déchaîné, la furtivité, le scanner médico-légal et la navigation.



La Batmobile est là ! La Batmobile adopte un look totalement inédit et original, avec à son bord toute une panoplie de gadgets high-tech. Conçue pour être pilotable dans tout l'univers du jeu et capable de se transformer, passant du mode poursuite à haute vitesse au mode combat pour devenir une véritable machine de guerre. Ce véhicule légendaire est au cœur de la conception du jeu et permet au joueur de se lancer à la poursuite des plus dangereux criminels de Gotham en traversant ses rues à une vitesse incroyable. La Batmobile permet également d'améliorer toutes les capacités de Batman, que ce soit la navigation, le scanner médico-légal, les combats ou la résolution d'énigmes, créant ainsi un lien tangible entre homme et machine.



La conclusion épique de la trilogie Arkham de Rocksteady : Dans Batman: Arkham Knight, Gotham city devient un véritable champ de bataille. L’attaque de l’asile dans Batman: Arkham Asylum, qui a ensuite évolué en une terrible conspiration contre les prisonniers dans Batman: Arkham City, arrive à son apogée dans cet ultime affrontement pour le futur de Gotham. Déjà à la merci de l'Épouvantail, le destin de la ville ne tient qu’à un fil alors que ce dernier est rejoint par le Chevalier d’Arkham, un personnage complètement inédit et original dans l’univers de Batman, ainsi que par un casting dantesque de super-vilains comme Harley Quinn, Le Pingouin, Double-Face et l'Homme-mystère.



Explorez Gotham City dans son intégralité : Pour la première fois, les joueurs peuvent explorer les moindres recoins de Gotham City, dans un monde de jeu complètement ouvert et accessible. Cinq fois plus grande que le monde d'Arkham City, Gotham City a bénéficié du même niveau de finition qui a fait la renommée de la saga Arkham.



Missions de traque annexes : Les joueurs peuvent s'immerger complètement dans le chaos ambiant qui envahit les rues de Gotham. Vous croiserez irrémédiablement la route de génies du crime, mais vous aurez le choix de poursuivre l'aventure principale ou de vous concentrer sur ces missions et sur la neutralisation de ces criminels.



Des combats améliorés et de nouveaux gadgets : Les joueurs disposent de plus de techniques de combat et de gadgets que jamais auparavant. Avec la nouvelle capacité permettant d'utiliser les gadgets en planant, Batman peut se servir de gadgets comme les Batarangs, le grappin ou la tyrolienne en l'air. La ceinture de Batman a elle aussi été améliorée de manière à contenir tous les nouveaux gadgets qui lui permettent de développer ses capacités d'enquête médico-légale, sa furtivité et ses performances en combat. + season pass

Source : Wtt