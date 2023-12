Batman: Arkham Knight : "inacceptable" sur Nintendo Switch ?

Depuis ce week-end, les possesseurs de Nintendo Switch peuvent acquérir Batman: Arkham Trilogy​ et jouer à trois classiques du studio britannique Rocksteady : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight (voir ici). C'est à priori, un bel ajout au catalogue de la console de Nintendo, à condition bien sûr que les portages soient correctement réalisés. A ce stade, difficile de vous donner un avis définitif, WB Games n'ayant pas jugé bon de soumettre une copie du titre pour un test avant la sortie... Cependant, les premiers retours des joueurs commencent à fleurir sur le net. L'un d'eux a retenu plus particulièrement notre attention puisqu'il s'agit de celui d'Oliver Mckenzie du site Digital Foundry, (re)connu pour ses analyses techniques. En attendant, un test plus poussé à venir la semaine prochaine , le journaliste a publié un tweet assassin en qualifiant le portage de Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch, d'"inacceptable". Selon lui les performances sont "terribles", la qualité visuelle "médiocre" et "des bugs cassent le jeu". Quinenveut ?

Pour rappel, si les deux premiers épisodes de la trilogie Arkham sont des jeux de la générations PS3/360 et que Batman: Arkham City a même eu droit à un excellent portage sur Wii U, le troisième, Batman: Arkham Knight, est un jeu sorti initialement en 2015 sur PS4 et Xbox One. Son portage a donc du fatalement être plus compliqué... En attendant la vidéo (et la sentence) de Digital Foundry ainsi que notre propre test, nous vous invitons à découvrir une vidéo de Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. Une vidéo qui vous donnera un aperçu de la qualité du portage. Si on se gardera bien de vous donner un avis définitif, on peut déjà affirmer que les séquences en Batmobile sont très difficiles à jouer- ce n'est pas pour rien qu'on finit par foncer dans un mur à la fin de la vidéo (et pas simplement pour nourrir ma réputation de bras-cassé).

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à partager votre expérience de jeu en commentaires.

Batman: Arkham Trilogy est disponible sur Nintendo Switch. Sur l'eShop, la compilation est à 59,99€ pour un poids total de 46 Go (dont 27,2 Go pour Batman: Arkham Knight). Bien que les trois jeux sont à télécharger indépendamment, on ne peut les acheter que tous les trois ensemble.

