Batman Arkham Trilogy : la super compilation des hits de Rocksteady datée sur Nintendo Switch

Annoncée en juin dernier , Batman: Arkham Trilogy​ est désormais daté sur Nintendo Switch. Pour rappel, il s'agit d'une super compilation réunissant les trois hits du studio britannique Rocksteady : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight. C'est un évènement car jusqu'à présent, la série manquait au tableau de chasse du catalogue de la Nintendo Switch. et plus globalement à celui des consoles Nintendo. Certes, on trouve sur Wii U, Batman : Arkham City - Armoured Edition, une édition spéciale très réussie du second opus conçue pour mettre en avant le GamePad, ainsi que le spin-off Batman Arkham Origins : Blackgate (sortie aussi sur 3DS) mais à part ça, le chevalier noir semblait éviter la galaxie Nintendo.

Les fans de Nintendo vont donc pouvoir rattraper leur retard dès le 13 octobre prochain, date de la sortie de Batman: Arkham Trilogy. Notez qu'il vaut mieux faire un peu de place dans votre console si vous comptez acheter le jeu- même en version boîte... Retrouvez ci-dessous le dernier trailer et une courte présentation de Batman: Arkham Trilogy.

Devenez le Protecteur ultime de Gotham City dans l'emblématique Batman Arkham Trilogy. Affrontez les célèbres super-vilains de l'univers DC : le Joker, l'Épouvantail, Poison Ivy et bien d'autres dans Batman : Arkham Asylum. Plongez dans l'ombre de Batman : le monde ouvert d'Arkham City, le nouveau « repaire » à sécurité maximale pour les voyous, les gangsters et les stratèges du crime les plus fous. Et dans Batman : Arkham Knight, la conclusion épique de la trilogie, parcourez les rues de Gotham et affrontez la menace ultime. Découvrez dans ces 3 jeux un gameplay et une histoire AAA acclamés par la critique, ainsi que tout le contenu téléchargeable, en un seul pack.

