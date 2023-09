Gotham Knights repéré sur Nintendo Switch

Alors que les fans de Nintendo se préparent à retrouver Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight dans Batman: Arkham Trilogy​, on découvre qu'un autre jeu se déroulant à Gotham pourrait bien sortir sur la console de Nintendo. En effet, dans une mise à jour de la page consacrée au jeu sur l'ESRB (l'organisme de classification US des jeux vidéo), on s'aperçoit que désormais la Nintendo Switch figure dans la liste des plateformes concernées.

Sorti il y a un an sur PC, Xbox Series et PS5, Gotham Knights est un jeu qui réunit Nightwing, Batgirl, Robin et Red Hood dans un Gotham au bord du chaos suite à la mort de Batman... A première vue, il ressemble beaucoup à la trilogie Arkham... Cependant, bien que développé par WB Games Montréal, Gotham Knights est un jeu différent et totalement indépendant des trois hits du studio britannique Rocksteady.

Officiellement, le jeu n'a jamais été prévu sur Nintendo Switch. A l'origine, il devait néanmoins sortir sur PS4 et Xbox One mais les versions ont été annulées. Alors, s'agit-il d'une erreur de l'ESRB ou Gotham Knights va-t-il finalement sortir sur Nintendo Switch ? Si un Nintendo Direct est prévu d'ici quelques jours (comme des rumeurs le prétendent), peut-être en aurons-nous la confirmation- ou pas.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaires, si vous seriez intéressé par Gotham Knights sur Nintendo Switch

Présentation Gotham Knights

VOTRE HÉRITAGE COMMENCE MAINTENANT. DEVENEZ LE NOUVEAU CHEVALIER NOIR. Batman est mort. Un nouveau monde criminel et étendu a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Batman Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin) de protéger Gotham, de donner de l'espoir à ses citoyens, de la discipline à ses policiers et d’inspirer la peur à ses criminels. De la résolution de mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville en passant par le triomphe face à de célèbres vilains dans des affrontements épiques, vous devrez devenir le nouveau Chevalier Noir et sauver les rues du chaos. Gotham Knights est un RPG d'action-aventure en monde ouvert situé dans la très dynamique et interactive ville de Gotham City. En solo ou avec un autre héros, patrouillez dans les cinq différents districts de Gotham, dont les rues fourmillent d’activités criminelles.

Plus d'infos sur le site officiel du jeu.

