Baten Kaitos I & II HD : pourquoi les remasters n'ont plus de doublage en anglais ?

Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu est un jeu qui a fait les belles heures de la GameCube aux début des années 2000. C'est un jeu culte qui a même eu droit à une suite rare, ou plutôt à une préquelle rare, Baiten Kaitos : Origins, sortie uniquement au Japon et aux Etats-Unis.

Autant dire que la sortie d' ici quelques jours de Baten Kaitos I & II HD Remaster (qui réunit les deux jeux) a de quoi réjouir les amateurs de J-RPG. Cependant, il faut savoir que seul Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l'Océan perdu aura droit à des sous-titres en français, Baiten Kaitos : Origins ne sera pas localisé et il faudra se contenter, comme à l'époque, des sous-titres en anglais (voir ici).

Mais ce n'est pas tout, puisqu'on apprend grâce à un entretien avec le producteur du jeu, Koji Nakajima, publié par Nintendo Everything, que les personnages du jeu ne parleront qu'en japonais. C'est étrange puisque les deux jeux originaux bénéficiaient d'un doublage intégral en anglais sur GameCube. Si certains ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'un problème de droits, ce n'est pas la raison invoquée par Koji Nakajima pour justifier ce retrait. Selon le producteur, des ajustements ont été faits dans les dialogues japonais pour " les adapter à l'époque actuelle" et pour éviter des divergences avec la version anglaise, il a été décidé de purement et simplement la supprimer. Certes, ils auraient pu la refaire mais apparemment, ce n'était pas au programme;

Lors du développement de la version remastérisée, nous avons essayé d'ajuster certaines expressions pour les adapter à l'époque actuelle. C'est pourquoi nous avons pris la décision difficile de ne pas utiliser les VO anglaises pour cette version remastérisée, en raison des divergences qui pourraient survenir

En même temps, les plus vieux d'entre nous se souviendront sûrement qu'à l'époque de la GameCube, beaucoup de joueurs réclamaient de pouvoir jouer aux jeux japonais, et notamment aux J-RPG, dans leur version originale ce qui n'était pas toujours possible. Au moins, ici, il n'y aura pas ce problème;

Alors est-ce que cela vous empêchera d'acheter Baten Kaitos I & II HD Remaster lors de sa sortie le 14 septembre prochain sur Nintendo Switch ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Deux extraordinaires JRPG font leur grand retour. « Baten Kaitos : Les Ailes Éternelles et l'Océan Perdu » et « Baten Kaitos Origins » sont de retour avec des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à progresser en jeu, ce qui les rendra encore plus simples à jouer ! Autrefois, les Hommes et un dieu maléfique s'affrontèrent lors d'un terrible conflit. Après une bataille féroce, les Hommes parvinrent à sceller le dieu maléfique, mais cette guerre ne laissa derrière elle qu'une terre désolée. Les Hommes décidèrent alors d'abandonner cette terre et d'aller vivre dans le ciel. Ces contes devinrent des légendes. Les humains se virent pousser des ailes qu'on appelait les Ailes du cœur et vécurent une existence paisible. Cette époque fut longue et tranquille... Mais son effondrement avait silencieusement commencé. C'est au moment où un jeune homme vous appelle par votre nom, le nom d'un esprit, que cette histoire commence. Une histoire qui se déroule sur un continent suspendu dans les airs et où pensées et prières se mélangent

