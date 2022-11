Aujourd'hui on Switch sur Atari 50: The Anniversary Celebration

Plus qu'une simple compilation, Atari 50: The Anniversary Celebration se présente comme un véritable morceau d'histoire du Jeu Vidéo. Nous permettant de nous replonger dans l'histoire d'une société désormais cinquantenaire qui a vu passer les meilleurs moment du jeu vidéo comme les pires, cette compilation nous propose de découvrir une centaine de jeux de l'époque, ainsi que des documents et interviews exclusifs. Ayant réalisé le test du jeu cette semaine, note ami Lotario vous a également préparé une petite vidéo de gameplay que nous vous laissons visionner ci-dessous. Pour rappel, Atari 50: The Anniversary Celebration est disponible depuis le 11 novembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Atari 50 - The Anniversary Celebration

