Atari 50: The Anniversary Celebration - La rétrospective de l'entreprise culte dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch

A l'occasion des cinquante ans de la société Atari qui a eu l'occasion d'observer plus ou moins directement l'évolution du jeu vidéo, une compilation rétrospective dénommée Atari 50: The Anniversary Celebration s'apprête à voir le jour sur Nintendo Switch et supports concurrents. Désormais attendu pour le 11 novembre 2022 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Bien plus qu'une simple collection de jeux, Atari 50 : The Anniversary Celebration est une véritable histoire interactive de l'éditeur emblématique et une célébration de la petite équipe de la Silicon Valley qui a combiné sa créativité, sa curiosité et sa passion pour donner naissance à ce qui allait devenir Atari. À travers une ligne de temps linéaire immersive, les joueurs accèdent à un trésor de plus de 90 jeux vidéo organisés par époque, ainsi qu'à divers fichiers et actifs, y compris des croquis de développement précoce, des schémas de matériel, des mémos internes, des images, des vidéos et d'autres "artefacts", dont la plupart n'ont jamais été accessibles au public. Derrière chaque jeu se cache l'histoire d'Atari, de ce qui se passait au sein de la société, de ce qui est entré dans la création des jeux et du matériel sur lequel ils fonctionnaient, racontée par les personnes qui étaient là.