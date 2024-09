Atari 50: The Anniversary Celebration - Sortie DLC The Wider World of Atari

Avec un demi-siècle d'histoire dans une petite cartouche, Atari 50: The Anniversary Celebration reste à ce jour une belle pierre de l'histoire du jeu vidéo. Et pourtant vous trouvez qu'il manque un peu de contenu ? Qu'à cela ne tienne, Atari a confirmé la sortie du premier des deux DLC à venir pour sa compilation. Disponible dès à présent au prix de 7,79€, Atari 50: The Wider World of Atari vous propose 19 titres supplémentaire et une nouvelle ligne temporelle.

L'UNIVERS ÉTENDU D'ATARI introduit une nouvelle ligne temporelle avec plus de jeux, d'artéfacts historiques et d'entretiens vidéo explorant la création des jeux Atari. Depuis les jeux d'arcade des débuts de la marque aux titres amateurs créés par les fans, vous découvrirez ce qui a inspiré la passion et la loyauté indéfectible des fans d'Atari. Comprend : 19 nouveaux jeux dont Berzerk, Atari Football (premier jeu à utiliser un Trak Ball), et les joyaux mal appréciés du catalogue de l'Atari 2600 Une nouvelle ligne temporelle avec huit nouveaux segments vidéo, y compris : l'histoire d'Al Alcorn sur la création de Breakout, la recherche de prototypes de jeux rares et un gros plan sur l'artiste Evelyn Seto, qui a participé à la création du célèbre logo Atari Fuji

Source : Nintendo