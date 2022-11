Aujourd'hui on Switch sur Arkanoid - Eternal Battle

Le mois d'octobre a été l'occasion pour les joueurs de retrouver un jeu culte de la famille des casse-briques sur Nintendo Switch et consoles PlayStation avec la sortie de Arkanoid Eternal Battle. Développé par Pastagames et édité par Microids dans nos contrées, le jeu culte s'offre au passage un tout nouvel habillage néo-rétro, ainsi que son propre mode Battle Royale. En attendant de découvrir notre test dédié qui arrivera dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir la vidéo de gameplay que nous avons enregistré pour l'occasion. Un moyen parfait de voir le contenu qui vous attend, et le niveau plus que mauvais de votre serviteur.