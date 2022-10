Arkanoid - Eternal Battle dévoile son mode Battle Royale et le contenu de son édition physique

La folie du Battle Royale n'est décidément pas prête de s'arrêter. Attendu pour le 27 octobre 2022 , Arkanoid - Eternal Battle développé par Pastagames dévoile ce jour un nouveau trailer pour le jeu de casse brique le plus iconique qui soit. Dans ce dernier nous pouvons apercevoir ledit mode Battle Royale appelé pour l'occasion Eternal Battle, qui permettra à 25 joueurs de s'affronter en cross-play.

Dans le mode Eternal Battle, 25 joueurs s’affrontent dans une course au scoring effrénée où le dernier survivant remporte la partie !

Les joueurs disposent d’un nombre de vies infini, mais attention ! Perdre votre ‘Energy Ball’ diminue votre score total de 10%, et les joueurs au score le plus bas se font éliminer à intervalles réguliers.

Cependant, n’ayez crainte ! Vous pouvez échapper aux éliminations en utilisant des pouvoirs spéciaux, qui vous permettront d’accéder à une sélection de capacités particulièrement redoutables. Chacun de ces pouvoirs offre un atout stratégique capable de renverser le cours de la partie, et s’ils sont employés au bon moment, vous permettront de triompher de vos adversaires !

Voici un aperçu des effets de quelques-uns de ces pouvoirs :

Altérations visuelles de l’écran ennemi pendant plusieurs secondes

Diminution temporaire de la taille du ReVaus (vaisseau) ennemi de 50%

Augmentation significative de la vitesse de l’Energy Ball ennemie pendant une durée limitée

Lorsqu’il ne reste que 4 joueurs en lice, la phase finale du mode Eternal Battle débute : votre adversaire devient DOH lui-même. Touchez-le autant que vous pouvez pour marquer des points et augmenter votre score. Toutes les 45 secondes, DOH se débarrassera du joueur au score le plus bas, faites donc attention à bien rester concentré jusqu’à la fin de la partie. Le joueur au score le plus élevé à la fin de cette phase affrontera DOH seul. Si vous le battez, vous remportez la partie !