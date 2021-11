Arkanoid - Eternal Battle - Microids déterre la licence mythique de Taito

Décidément, Microids n'en a visiblement pas terminé avec l'exhumation des licences du siècle dernier. Faisant suite au récent partenariat signé avec la société japonaise Taito, Arkanoid - Eternal Battle vient tout juste d'être annoncé pour le courant de l'année 2022 . Si nous n'avons pas encore d'information sur les plateformes ciblées, ou l'orientation que prendra le jeu, avons un premier teaser à vous laisser découvrir ci-dessous. Le titre sera développé par la société Pastagames, ayant créé ou collaboré sur des titres comme Rayman Legends, Pang Adventures ou encore Pix the Cat.

Prévu pour 2022, le titre invitera les joueurs à (re)découvrir le célèbre jeu de casse-briques dans une version revisitée et remise au goût du jour. Arkanoid - Eternal Battle proposera différents modes en multijoueur et solo, qui seront révélés ultérieurement. Des éléments classiques emblématiques feront leur grand retour, auxquels s’ajouteront de nouveaux effets, bonus et fonctionnalités !