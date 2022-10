Arkanoid - Eternal Battle - Un monument du jeu vidéo est de retour aujourd'hui sur Nintendo Switch

Jeu culte de l'histoire du jeu vidéo, Arkanoid revient en 2022 avec la sortie ce 28 octobre de Arkanoid - Eternal Battle sur Nintendo Switch et supports concurrents. Les développeurs du studio français Pastagames et l'éditeur Microids invitent ainsi les joueurs de toute génération à (re)découvrir la référence du jeu de casse-briques, le tout dans une vision entièrement revisitée, et proposant à 25 joueurs de s'affronter en cross-play sur le mode online Eternal Battle.

Découvrez ou re-découvrez l'intemporel casse-brique dans une version complètement modernisée ! Vos éléments préférés de la licence feront leur grand retour, avec un tout nouveau look, de toutes nouvelles règles, mais aussi de nouveaux effets, bonus et fonctionnalités ! De plus, il inclura pour la toute première fois un mode Battle Royale : "Eternal battle". Surprises garanties même pour les joueurs invétérés ! Arkanoid est un jeu d'arcade culte, développé par TAITO Corporation en 1986. Alors que le vaisseau mère ARKANOID est attaqué, le petit vaisseau spatial VAUS parvient à s’échapper, mais se retrouve emprisonné dans une autre dimension. Errant dans un labyrinthe interdimensionnel, VAUS doit désormais détruire des briques appelées « space walls » pour s’échapper et vaincre « DOH », le créateur de ce dédale à l’origine de la destruction d’ARKANOID. Développé par le talentueux studio français Pastagames, Arkanoid – Eternal Battle marque le retour de l'iconique jeu de casse-briques. Pour la toute première fois, les joueurs pourront s'affronter les uns contre les autres, leur offrant une expérience arcade en ligne d'un tout autre niveau grâce au mode Battle Royale, caractéristique principale du jeu. Ce mode offre la possibilité aux joueurs de se mesurer à 25 autres joueurs en ligne. Arkanoid est l'un des jeux les plus accessibles, si ce n’est le plus accessible de l'histoire. Le concept reste simple, mais les joueurs seront confrontés progressivement et niveau après niveau à une montée en difficulté. Profitez d'une toute nouvelle direction artistique, mais aussi de nouvelles fonctionnalités, objets et pouvoirs surprenants conçus par le célèbre studio français Pastagames.

4 MODES DE JEUX, incluant : 2 modes solo (Neo et Retro), ainsi que 2 modes multijoueur, Versus en multi local et Ternal Battle en ligne.

NEO (1 joueur) : Un tout nouveau mode de jeu. Profitez du gameplay originel du jeu Arkanoid avec cette fois-ci, de nouveaux pouvoirs et de nouveaux vaisseaux !

RETRO (1 joueur) : Replongez aux prémices du jeu Arkanoid au travers d'une expérience borne arcade aux visuels vintage.

VERSUS (2 à 4 joueurs) : Affrontez vos adversaires sur un même écran tout en profitant du gameplay en mode Neo.

ETERNAL BATTLE (25 joueurs) : Défiez 24 autres joueurs directement en ligne et soyez le dernier joueur restant pour l'emporter ! Mais attention, les champions peuvent utiliser des pouvoirs spéciaux pour prendre l'avantage durant la partie.

Bénéficiez d'une haute rejouabilité grâce au nouveau mode Eternal Battle. Jouez en ligne et combattez des adversaires du monde entier

Profitez d'une bande originale adaptative et progressive, composée par Xavier Thiry

Un classement en ligne dédié dans les 3 modes principaux (Solo Neo, Retro et Battle Royale) sera disponible au lancement, mettant en avant les scores les plus élevés des joueurs

Source : Nintendo