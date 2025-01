Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée nous présente l'Empire Aladissien

Prochain titre phare de Gust et de KOEI TECMO, Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée se dévoile de nouveau à nous cette semaine avec de nouvelles informations. Aujourd'hui, c'est un focus sur le continent d'Aladiss qui regorge de ruines qui n'attendent que vous pour être explorées. Toujours attendu pour le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée suit les aventures de Yumia Liessfeldt et de ses compagnons qui partent à la recherche des mystères qui se cachent derrière le cataclysme qui a détruit l'ancien grand continent d'Aladiss et qui a fait de l'alchimie un tabou. Dans sa quête, Yumia sera aidée par Flammi, un compagnon de voyage volant et sûr de lui qui appartenait autrefois à la mère de Yumia. Elle rencontrera également de nombreux personnages au cours de ses voyages, dont Licht, un informateur très compétent, Wilma, une anthropologue passionnée par la culture d'Aladiss, et Erhard, le chef de l'équipe de recherche. Yumia rencontrera également les Alber, une petite tribu amicale qui vit dans différentes parties du monde.



Aux côtés de Yumia, les joueurs exploreront des donjons et des ruines à la recherche de trésors cachés dont des « fioles de mémoire », vestiges du passé qui leur permettront de consulter certaines informations sur le terrain comme l'emplacement des reliques autour d'eux. Les « fioles de mémoire » peuvent également être démantelées pour obtenir des matériaux rares utiles à la synthèse.



En utilisant les clés du trésor trouvées au cours de leur périple, les joueurs pourront accéder à de précieux trésors. Ils peuvent trouver des « cristaux de traits », qui peuvent être utilisés sur des objets ou des équipements pour améliorer leurs performances dans les coffres à trésors. En s'aventurant dans Aladiss, les fans trouveront également des « geysers de mana » qui libéreront des « particules », nécessaires pour débloquer de nouvelles recettes de synthèse.