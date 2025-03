Atelier Yumia - Découvrez son trailer de lancement

Sorti officiellement depuis le 21 mars 2025, Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée est l'occasion pour les studios Gust et Koei Tecmo de proposer aux joueurs une nouvelle vision de la licence Atelier. Alors que notre ami Kosmo vous a préparé un test que vous pouvez retrouver dans nos colonnes, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement du jeu, disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Pour célébrer le dernier épisode de la série Atelier, très apprécié des fans, une collaboration spéciale avec TEKKEN 8, un jeu de combat en 3D de Bandai Namco, a été annoncée via un trailer hommage spécial. Avant de s'aventurer sur le chemin interdit aux côtés de Yumia et de ses compagnons, les joueurs pourront découvrir une illustration exclusive réalisée par l'artiste Benitama, ainsi qu'un aperçu de l'aventure qui les attend dans la toute nouvelle bande-annonce de lancement.