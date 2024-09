Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian annoncé sur Nintendo Switch

Alors que Koei Tecmo et Gust ont charmé les joueurs de la licence Atelier en annonçant il y a quelques jours un certain Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, c'est une nouvelle surprise qui a été annoncée à l'occasion du TGS avec l'annonce de Atelier Resleriana: The Red Alchemist & The White Guardian. Se déroulant dans le même univers que Atelier Resleriana: Forgotten Alchemist and the Polar Night Liberator sorti initialement sur smartphones, cette aventure sera disponible dans le courant de l'année 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.