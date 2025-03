Atelier Yumia - s'offre une démo et une collaboration avec Tales of Graces f Remastered

Il ne reste plus qu'une petite semaine à patienter avant la sortie de Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Pour l'occasion, KOEI TECMO Europe et Gust reviennent vers nous ce jour avec deux bonnes nouvelles. Premièrement, un démo du jeu sera officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 16 mars 2025. De quoi patienter avant la sortie officielle le 21 mars , et éventuellement faire le choix pour l'achat de votre version finale si vous êtes un joueur multiplateforme.

L'autre bonne nouvelle concerne un partenariat avec Bandai Namco pour proposer prochainement un DLC gratuit, et plus précisément un costume spécial pour Yumia, directement repris du personnage de Asbel dans Tales of Graces f Remastered. Pour finir, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.