Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian s'offre une vidéo de présentation et une date de sortie

Alors que Yumia à démarré son aventure d'alchimiste en mars 2025, Koei Tecmo a déjà préparé la suite de la licence avec Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian. Si nous savions que l'opus serait disponible dans le courant de l'année 2025, KOEI TECMO Europe et Gust viennent d'annoncer que le jeu sera finalement disponible le 26 septembre 2025 . Une vidéo a également été publiée, nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian emmène les joueurs dans une nouvelle aventure pleine de mystère en compagnie de nouveaux protagonistes, Rias Eidreise, aventurière possédant des dons d’alchimiste, et Slade Clauslyter, jeune homme pouvant ouvrir des portes vers des dimensions alternatives. Ces deux héros s’allieront pour essayer de découvrir ce qui a causé, autrefois, la disparition des habitants d’Hallfein tout en tentant de marcher dans les pas de ceux qui leur étaient chers et de restaurer leur ville natale. Au cours de leurs aventures, ils feront la rencontre de divers personnages qui leur prêteront main forte, y compris des protagonistes bien connus de la série Atelier tels que Sophie, Razeluxe Meitzen, Totori Helmold ou encore Wilbell Voll-Ersleid,

Prenant place dans le même univers que Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator, ce nouveau jeu de la série Atelier plongera les joueurs au cœur du continent Lantarna qu’ils pourront parcourir à leur guise pour y récolter des ingrédients utiles à la synthèse et en découvrir tous les recoins, de jour comme de nuit, par beau ou mauvais temps. Les joueurs auront également la possibilité d’explorer des donjons de plusieurs niveaux connus sous le nom de « Dimensional Paths » dont la structure changera aléatoirement à chaque visite. Les joueurs pourront ainsi y récolter différents ingrédients et affronter différents ennemis en fonction du niveau de difficulté choisi.

Les combats d’Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian mélangeront stratégie et tour par tour pour des batailles stratégiques dans lesquelles les joueurs devront composer une équipe de six personnages, avec trois en ligne de front et trois en ligne arrière. En utilisant avantageusement les points d’actions et les objets équipés, les joueurs pourront infliger des dégâts et influencer la chronologies des tours des personnages, leur permettant de déclencher plusieurs tours consécutifs alliés et d’activer de puissantes attaques conjointes.

En utilisant les ingrédients récoltés lors de l’exploration ou durant les combat, Rias pourra synthétiser divers objets lors d’un processus appelé « Gift Colour Synthesis ». Durant ce processus, les joueurs devront connecter les « Gift Colours » des ingrédients choisis les unes aux autres pour créer de nouveaux objets. Ils pourront également assigner des traits ou changer la recette en fonction des ingrédients utilisés. Lorsque certains personnages viendront prêter main forte à Rias, cela aura pour effet de renforcer l’objet créé.

Le système de gameplay traditionnel des jeux Atelier alternant entre exploration, combat et synthèse, sera enrichi d’un nouveau système permettant aux joueurs de vendre des objets via la boutique de Rias tout en aidant à développer la ville. En vendant les objets créés via la synthèse, les joueurs gagneront de l’argent qu’ils pourront investir dans le développement de la ville d’Hallfein, débloquant ainsi de nouvelles recettes et progressant dans l’histoire principale.

La sortie d’Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist est prévue pour le 26 septembre 2025 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. Le jeu sera disponible entièrement en mode hors ligne, sans connexion internet requise*. La version PlayStation®4 ne sera pas vendue en dehors du Japon.

Tous ceux qui achèteront une édition physique ou numérique jusqu’à deux semaines après la sortie du jeu recevront les costumes « Activewear Adventuring Set » pour Rias et Slade, ainsi que les objets « Adventuring Charm Set » en bonus d’achat anticipé.

Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist proposera des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.