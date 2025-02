Atelier Yumia - Mauvaise nouvelle pour les possesseurs de Nintendo Switch...

Si comme votre serviteur vous êtes fan de la licence Atelier, vous devez attendre impatiemment le 21 mars pour la sortie de Atelier Yumia : L'Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée. Si l'attente se faisait de plus en plus grandissante, c'est un vent de déception qui vient de nous frapper avec le dernier communiqué de Gust et de KOEI TECMO. En plus de révéler la cinématique d'ouverture du jeu, le communiqué vient d'apporter de nouvelles informations sur la distribution du jeu en Europe. Malheureusement, seules les versions PS4, PS5 et Xbox Series auront le droit à une édition physique. Les possesseurs de Nintendo Switch devront se contenter d'une version dématérialisée.

Si cette information est vecteur de non-achat pour vous, sachez qu'il existe toutefois une solution alternative. Les versions asiatiques seront bien proposée en édition physique sur Nintendo Switch comme l'indique la boutique Play-Asia. A noter cependant qu'entre les frais de port, la TVA et les douane, le jeu vous reviendra à un peu moins de 80€.