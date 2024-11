Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée dévoile de nouveaux détails de son contenu

Elle n'est pas encore officiellement sortie que l'Alchimiste Yumia fait tourner les têtes des amateurs de la licence Atelier de Koei Tecmo et de Gust. Attendu pour le 21 mars 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs nous proposera d'évoluer dans un monde où l'alchimie est devenu un art tabou. Le dernier trailer est disponible ci-dessous et nous propose une myriade de détails que nous vous laissons découvrir.

Dans un monde où l’alchimie est devenue taboue et est considérée comme maléfique, Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée suit les aventures d’une jeune alchimiste, Yumia Liessfeldt, et de ses compagnons dans leur quête pour comprendre la chute de l’Empire aladissien, autrefois florissant grâce à l’alchimie. De mystérieux personnages obsédés par l'alchimie, tels qu'un noble à la cape noire, un loup-garou monoculaire, une sorcière aux yeux de mouton et un guerrier aux ailes de dragon, se dresseront sur le chemin de Yumia.

Les joueurs vont pouvoir redécouvrir le système de synthèse caractéristique de la franchise Atelier sous une nouvelle forme, en manipulant le « mana » pour créer de nouveaux objets utiles au combat ou à l'exploration. Pour créer des objets plus puissants, les fans devront maîtriser l'art de la « Résonance Synthèse », en ajoutant des ingrédients qui résonnent entre eux au « Noyau d'Alchimie » de la recette. La force de la résonance dépendra de la qualité des ingrédients sélectionnés.

Dans Atelier Yumia: L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, le système de combat a également été repensé afin d’offrir une expérience de jeu en temps réel la plus intuitive qui soit. Les compétences disponibles pour les membres actifs de l’équipe dépendront de leur distance avec l’ennemi (combat rapproché ou à distance). Comparé aux opus précédents, les joueurs peuvent désormais déplacer ou interchanger leurs personnages à tout moment pendant le combat. En réunissant certaines conditions, un puissant combo appelé « Action d’ami » pourra être débloqué en combat. En remplissant certaines conditions, les joueurs pourront également activer une hausse de mana, leur permettant d’activer des actions exclusives. De plus, chaque personnage disposera d’un coup spécial unique, lorsque la hausse de mana est maximisée, pouvant infliger des dégâts considérables aux ennemis.

Aux côtés de Yumia et de ses amis, les joueurs exploreront le vaste monde ouvert du continent d’Aladiss. Au fur et à mesure de leurs déplacements, ils pourront construire leurs propres bases. Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Construction », les fans pourront librement créer et décorer leur atelier à partir d'un vaste choix de murs, sols, toits, meubles et autres, ou choisir un modèle de base prédéfini dans le catalogue. En augmentant le « Niveau de Confort » de leur atelier, les joueurs débloqueront des bonus tels que la possibilité de développer leur base et d'améliorer les compétences de Yumia ainsi que de ses compagnons.

Enfin, si les joueurs ne souhaitent pas retourner à leur base pendant l'exploration, ils pourront établir un camp où ils pourront passer du temps à cuisiner. Cela leur apportera divers avantages pendant l'exploration et le combat, ou leur servira à se reposer. Certains événements de personnages qui ne peuvent être vus que dans les camps se produiront parfois, permettant ainsi aux fans de connaître davantage Yumia et ses compagnons.

En plus de l'édition Standard, les joueurs peuvent précommander deux versions physiques spéciales : la PREMIUM BOX qui comprend le jeu de base*, un artbook, une illustration originale sur toile (format B3), un CD de pistes supplémentaires et le costume exclusif d'accès anticipé pour Yumia « Alchimiste en congé ».

La SPECIAL COLLECTION BOX comprend tout le contenu de la PREMIUM BOX ainsi que :

un mouchoir de poche dans le style du bandana de l'équipe de recherche d’Aladiss

une tapisserie avec illustration originale (format A1)

un ensemble de 6 porte-clés décoratifs en acrylique

un ensemble de 6 classeurs transparents spéciaux

une feuille d’autocollants

l’adorable peluche de Yumia

et le livret officiel des nouvelles, accompagné de son livret de traduction

L’ensemble des fans qui achèteront une version physique ou numérique jusqu'à deux semaines après la sortie du jeu recevront le costume « L’acrobate des souvenirs » pour Yumia, le costume « L’objet flottant des souvenirs » pour Flammi, ainsi que l'équipement exclusif « Bande pour entraînement intensif ».